ERLIC, Può lasciare Bologna: su di lui Parma e Viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbe essere ancora in Serie A nel prossimo gennaio Martin Erlic ma con una maglia diversa. Il centrale croato è sbarcato a Bologna ma in questa stagione, complice anche un infortunio, non ha trovato grande spazio nella gestione Vincenzo Italiano. Così l'ex giocatore del Sassuolo potrebbe cambiare squadra nel prossimo mercato: non mancano le richieste per il classe 1998 di Zadar. Sul croato, 121 presenze in Serie A, ex Spezia, Sassuolo e Sudtirol, ci sono, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sia il Parma che la Fiorentina.