ELIA, C'era l'accordo coi viola: ero in aeroporto ma...

L'ex esterno della Juventus Eljero Elia si è raccontato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com in una lunga intervista, dove ha svelato un retroscena di mercato che coinvolge la Fiorentina: "Voglio tornare in Serie A e far vedere a tutti chi sono. Ero troppo giovane, non ho avuto pazienza, ora sono vicino a uno storico titolo con l’Istanbul Basaksehir. Avevo detto ai dirigenti che avrei portato il titolo in città, spezzando il dominio di Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce.Sono pronto a tornare in Italia. Mi volevano Samp e Fiorentina, trovai subito l’accordo, ma Feyenoord e Werder Brema chiedevano troppi soldi e non mi lasciarono andare. In entrambe le occasioni ero già in aeroporto ad aspettare il volo, ma i due club non riuscirono a chiudere l’affare e non salii sull’aereo. Voglio vincere il titolo con l’Istanbul e fare bene in Europa League, poi sarò libero di scegliere dove andare. Il mio agente sta parlando con alcuni club italiani, ma non posso dire nulla".