EL SHAARAWY, Scommesse: querele a Corona e Striscia

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo quella di Nicolò Casale arriva la querela anche di Stephan El Shaarawy contro Fabrizio Corona e la trasmissione tv 'Striscia la Notizia' per le presunte rivelazioni sul calciatore della Roma nell'ambito della vicenda delle scommesse. Lo stesso El Shaarawy ha poi dichiarato in una nota diramata da Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo, LCA Studio Legale: "Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima.

Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz’altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative". La querela è stata depositata alla Procura di Milano, come rivelato dagli stessi legali di El Shaarawy nella nota.