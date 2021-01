EL MUNDO, 555 mln a Messi, Barca rovinato

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Un contratto da 555 milioni per 4 anni che sarebbe alla base del crac finanziario del Barcellona, anzi "la rovina" del club catalano: in tempi di pandemia e di crisi di liquidità, in Catalogna crolla anche il mito di Leo Messi. E' il quotidiano El Mundo a svelare tutti i dettagli del quadriennale firmato da Lionel Messi con il club blaugrana nel 2017 che viene definito "faraonico": un accordo che scadrà il prossimo 30 giugno e che ha messo a durissima prova la solidità del club catalano: ci sono debiti per 1.137 milioni. "Ecco il faraonico contratto di Messi che rovina il Barcellona", titola in prima il quotidiano spagnolo. A cinque mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale tra il fuoriclasse argentino e la squadra a cui ha dedicato la sua intera carriera, il quotidiano spagnolo entra nel dettaglio di tutti i bonus dedicati al fuoriclasse argentino, principalmente legati a risultati sportivi, che hanno fatto impennare vistosamente le cifre percepite da Messi dal 2017 a oggi. Nell'accordo del 2017 sono contemplati inoltre due premi: uno alla firma da 115.225.000 euro e uno per la fedeltà da 77.929.955 euro. Il "10" del Barça - spiega ancora El Mundo - si è già assicurato il 92% del contratto, nonostante le battute d'arresto della squadra nelle ultime stagioni in Champions League, una competizione che ha i bonus più alti". Non c'e' dubbio che la pubblicazione del contratto, probabilmente frutto della guerra interna al club catalano alla vigilia delle elezioni, rappresenti l'atto finale di un lungo divorzio, solo rimandato dopo la lite dell'estate. Ma anche la fine di un'epoca che ha celebrato l'argentino come simbolo di un squadra che, per dirla con le parole del Barca, è 'més que un club' (ANSA).