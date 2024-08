DYBALA, in gruppo, a Trigoria scritta "Paulo non si vende"

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Paulo Dybala, nonostante l'offerta araba sullo sfondo, continua ad allenarsi regolarmente con la Roma. L'argentino, che sta ancora riflettendo sulla proposta da parte dell'Al-Qadsiah da circa 20 milioni a stagione per tre anni, ha regolarmente svolto la seduta con la squadra in vista della trasferta di Cagliari che aprirà la stagione 2024/25 ma che potrebbe vederlo partire inizialmente in panchina, come già successo nell'ultima amichevole pre stagionale contro l'Everton.

Nel frattempo a Trigoria era apparsa - poi rimossa - una scritta sui muri del centro sportivo giallorosso piuttosto eloquente: "Paulo non si vende" è il messaggio dei tifosi, una volontà piuttosto chiara da parte dei supporters romanisti in merito al possibile trasferimento dell'argentino. (ANSA).