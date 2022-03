DUNCAN, Dobbiamo essere più concreti. Io oggi...

Alfred Duncan è stato intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina: "Nel secondo tempo abbiamo preso la partita in mano, volevamo la vittoria a tutti i costi. Resta amarezza ma deve essere una lezione perché nel primo tempo abbiamo creato meno. Dobbiamo migliorare in fretta sotto porta: nelle ultime partite stiamo facendo pochi gol nonostante si crei molto. Dobbiamo essere più decisivi negli ultimi metri. L'Hellas? Sono arrivati con un altro tipo di personalità ed è difficile giocarci contro. Queste comunque sono le partite in cui essere ancora più concentrati e concreti. Io sono contento di essere entrato bene in partita, grazie ai due centrali che mi hanno permesso di inserirmi tanto. Mi dispiace di non aver vinto, andrà meglio la prossima volta. La prossima sfida? Una settimana piena ci aiuta a recuperare per fare una grande prestazione".