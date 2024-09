DS REGGIANA, Viola e Goretti a disposizione. Lucchesi...

FirenzeViola.it

Il ds della Reggiana Marcello Pizzimenti ha parlato in conferenza in merito agli affari con la Fiorentina di Goretti, lo scorso anno proprio a Reggio Emilia, che non si sono concretizzati: “Quando ci sono ragazzi che hanno già fatto un anno di esperienza in Serie B le ambizioni diventato alte. La Fiorentina e Goretti si sono messi a disposizione, ma non potevano fare molto.

Alla fine dei tre ragazzi è arrivato Lucchesi che era anche la nostra prima scelta come centrale giovane, subito era andato al Venezia ma negli ultimi due giorni di mercato si è convinto a venire da noi. Assieme a Fontanarosa ci dà un’alternativa in più in difesa dove eravamo corti e in emergenza”.