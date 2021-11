DS CILE, Pulgar? Nessun escluso, valutiamo tutti

Francis Cagigao, direttore sportivo del Cile, si è così espresso sull’infortunato Erick Pulgar, protagonista con una doppietta nel match contro il Venezuela e squalificato in vista del Paraguay: “Non abbiamo escluso nessuno per i prossimi impegni, valutiamo la situazione anche di Pulgar. Decideremo a ridosso della partita, c’è tempo per valutare ogni situazione clinica. Noi speriamo di avere tutti, solo il tempo ci dirà se ce la possiamo fare. Non tanto per l’infortunio in sé, quanto per i tempi di recupero. Al momento non abbiamo certezze”.