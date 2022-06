DRAGOWSKI, Non può andare in Premier: ecco perché

Mentre alcuni club spagnoli si sono fatti avanti anche con forza per Bartlomiej Dragowski, TMW spiega perché la Premier League non può essere un'opzione per il portiere polacco della Fiorentina. L'estremo difensore ha infatti collezionato solo 9 presenze nella scorsa stagione (7 in Serie A, 2 in Coppa Italia), una quota troppo bassa per permettergli di essere eleggibile per i club di Premier viste le norme entrate in vigore dopo la Brexit.