DRAGOWSKI, Domani farà le visite con l'Empoli

Tutto confermato per lo scambio di portieri tra Fiorentina ed Empoli: Dragowski (che prima rinnoverà fino al 2022 con il club viola) domani è atteso alle visite mediche di rito per poi mettersi subito a disposizione di Iachini. Prestito secco con premio di valorizzazione per la società di Corsi. A fare il percorso inverso sarà Terracciano che - come raccontato - ha sbaragliato la concorrenza ed andrà a ricoprire il ruolo di vice-Lafont.