DOSSENA, Commisso e Amrabat sono da tutelare

L'ex calciatore Giuseppe Dossena ha parlato dei temi più caldi in casa Fiorentina, iniziando dalla partita di sabato prossimo con il Torino: "Giampaolo mi auguro possa fare bene, da ex torinista. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, mi auguro che tutti abbiano in testa di tutelare uno come Commisso: già siamo la periferia del calcio internazionale... Questo è uomo dalle capacità economiche straordinarie, e andrebbe aiutato anche in altri progetti com'è giusto che sia: così il futuro sarebbe non viola ma roseo".

Amrabat le piace?

"A volte si sono visti talenti che spostandosi di 50 chilometri sono cambiati. Non bisogna dare nulla per scontato: le potenzialità sono enormi ma, come per i presidenti, anche gli investimenti vanno protetti".

Che partita c'è da attendersi sabato?

"Le prime partite sono un'incognita, sempre. Le risposte potranno arrivare solo dopo la partita, ma direi più un primo ciclo. Sicuramente il talento aiuta: chi ne ha di più è meno prevedibile".