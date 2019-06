DON MAX, Benedizione in campo un'idea di Commisso

Don Massimiliano Gabbricci, cappellano della Fiorentina, è sceso in campo a sorpresa giovedì in occasione della presentazione di Rocco Commisso:

"E' stata un'idea di Commisso - le parole di Don Max a La Nazione -, ci teneva a cominciare con una benedizione. In quel contesto non nascondo che trovarmi davanti a seimila persone è abbastanza inusuale, ma si è trattato di una benedizione tratta dal 'benedizionario', ossia una preghiera che solitamente si fa prima di una nuova attività lavorativa. Tanti amici della Fiesole mi hanno ringraziato, anche se non credenti".