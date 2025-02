Dodo scherza: "Con Kean abbiamo abbassato la scommessa sugli assist a quattro"

Ai microfoni di Dazn, nel post partita di Fiorentina-Inter, ha parlato Dodo: “Quanti assist a Kean per la vacanza? Da otto siamo passati a quattro quindi adesso me ne mancano tre (ride, ndr). Spero di chiudere questa scommessa già la prossima partita”.

Da cosa nasce questa partita?

“Dal lavoro e dalla fiducia, oltre che dall’atteguamento che devi mettere in campo in queste partite. Ci siamo dati una mano e se continuano così possiamo restare lassù”

Questa soluzione con lei alto si può rivedere?

“In settimana il mister mi fa giocare anche esterno alto. In Brasile ogni tanto lo facevo. Per me non è difficile giocare più alto e nei momenti di difficoltà sono lì per dare una mano”