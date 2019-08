DIMARCO, Su di lui SPAL e Atalanta: la situazione

Nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un possibile inserimento di Federico Dimarco nell'affare che potrebbe portare Cristiano Biraghi all'Inter. Il sito FcInterNews.it fa chiarezza sulla situazione del terzino lo scorso anno al Parma: "Giorni decisivi per Federico Dimarco, il cui futuro resta ancora tutto da scrivere. Il mancino classe 1997 si è fatto apprezzare da Antonio Conte in questa pre-season e potrebbe restare nella batteria di esterni nerazzurri. Una presenza utile, inutile negarlo, anche dal punto di vista delle liste, essendo Dimarco un prodotto del settore giovanile interista.

Sul terzino però si sono accesi degli interessi anche recenti: la Spal ha chiesto informazioni al suo agente Beppe Riso, qualora non dovessero arrivare al polacco Arkadiusz Reca in uscita dall'Atalanta. E proprio da Bergamo potrebbero tornare alla carica per l'ex Parma e Sion, visto che Gian Piero Gasperini è un suo estimatore. Gli ottimi rapporti tra Riso e i Percassi così come quelli tra Atalanta e Inter potrebbero confezionare una operazione last minute, sopratutto se a Milano dovesse arrivare Cristiano Biraghi".