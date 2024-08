DIFENSORE, Cambia la strategia: ora un giovane

Fonte: Niccolò Ceccarini

La Fiorentina, come detto, ora cerca di chiudere le operazioni in entrata. E secondo quanto risulta a Radio FirenzeViola è cambiata la strategia per il difensore. Se finora è stato detto che la società era alla ricerca di un profilo esperto, magari uno svincolato, ora si cerca di portare alla corte di Palladino un difensore giovane. Non dunque una soluzione temporanea e tampone in attesa magari di Valentini ma un investimento su un giovane di prospettiva.