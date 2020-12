DI MAIO, Triangolare della pace in onore di Maradona

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è intervenuto a "90' minuto" su Rai Due per lanciare un'idea in memoria di Maradona: "Ne ho parlato con il ministro dello sport Spadafora, l'idea è di un triangolare della pace tra Italia, Argentina e Inghilterra per superare le tensioni che ci furono in quella famosa partita in cui Maradona in Nazionale segnò di mano agli inglesi, per far vedere che lo sport può essere veicolo di diplomazia, ovviamnete allo stadio di Napoli intitolato a Maradona. Intitolazione di stadio Olimpico a Rossi? A me sembra una buona idea ma dovranno decidere le due società che ci giocano. Rossi era un punto di riferimento di questo paese e l'82 è stato l'anno della liberazione in un certo senso perché ci stavamo lasciando alle spalle gli anni di piombo, stavano cambiando tante cose e per questo ci stiamo portando nel cuore le prodezze di Rossi".