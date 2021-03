DI GENNARO, Viola delusione. Salvezza, il Parma c'è

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, è intervenuto in diretta durante Stadio Aperto. La prima domanda è su Fiorentina e Torino come delusioni del campionato: "Per i programmi che avevano all'inizio sì, da una parte Giampaolo e dall'altra gli investimenti ridimensionati di Commisso. Ci aspettavamo di più, entrambe sulla nona-decima posizione se non in posizioni europee. La lotta salvezza? Ora c'è anche il Parma che viaggia bene, e dire che hanno anche perso qualche punto nelle ultime... Ci credono, anche perché se battono il Genoa sono tutte lì. Pure il Torino ha fatto passi da gigante".