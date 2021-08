DI GENNARO, Torreira un piccolo Pizzaro. Odriozola...

Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, è intervenuto durante Stadio Aperto sulla Fiorentina: "Finalmente è arrivato il regista, Torreira. Per me è un piccolo Pizarro, negli ultimi anni non ha giocato molto ma per la Fiorentina è quello che ci voleva. Come terzino destro poi è stato preso un buon giocatore come Odriozola: dovesse arrivare Berardi, ma anche Orsolini, allora cominci a ragionare e puoi lottare pure per arrivare settimo".