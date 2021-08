DI GENNARO, Manca un giocatore importante in mezzo

Antonio Di Gennaro, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato degli argomenti caldi relativi al mercato e alla Serie A che sta per cominciare. Queste le sue parole, a partire dal PSG che adesso punta la Champions League: "Non credo la possa stravincere, ma certamente potrà portare a casa il trofeo. Se non dovessero vincerla sarebbe un disastro calcistico per loro, a livello economico e tecnico. Con l'infortunio di Ramos potrebbe arrivare anche un altro difensore importante e sento parlare di Koulibaly. Con acquisti e rinnovi il PSG ha fatto man bassa ma non è scontato niente nel calcio. L'anno scorso i francesi non hanno vinto niente, ma con l'arrivo di questi calciatori e con la permanenza di Mbappe se non arriveranno i trofei sarebbe un disastro".

La Fiorentina deve sbloccare il mercato, Commisso arriverà a Ferragosto in Italia. Italiano può far cambiare passo ai viola? "Sono tre anni che lottano per non retrocedere, sono stati spesi tanti soldi ma la situazione deve essere valutata attentamente. Gonzalez è un ottimo acquisto, sicuramente, ma manca ancora un giocatore in mezzo al campo importante. Si parlava di Sensi e Torreira, serve un calciatore di questo tipo. Non penso che la Fiorentina possa arrivare settima, forse non arriverà come l'anno scorso, ma la vedo al massimo al decimo posto. Forse partirà Milenkovic, vedremo chi lo sostituirà. Servirà poi anche il miglior Amrabat ma lo vedo messo meglio in un centrocampo a due, non ha i tempi per giocare a tre, né come regista né come mezzala. È stato acquistato per una cifra importante ma non ha ruolo, dovrà essere bravo Italiano a farlo rendere al meglio. Credo che inizialmente Pulgar, Castrovilli e Bonaventura saranno i titolari. Commisso parlerà di obiettivi, ha sempre detto di puntare alla parte sinistra della classifica ma non è mai successo. Non sarà facile fare come Sassuolo o Sampdoria, servono tre giocatori importanti dal mercato e la permanenza di Vlahovic".

Sarà un anno importante per i giovani italiani in vista del Mondiale? "Raspadori e Zaniolo sicuramente dovranno giocarsi le loro carte. Metto anche Lovato, un giovane che può crescere in maniera esponenziale all'Atalanta. Mancini ha sempre dichiarato fondamentale la crescita dei giovani. In prospettiva Lovato, non solo per il Qatar, lo vedo uno dei giovani favoriti per entrare nel giro della Nazionale. Poi c'è Catrovilli che a centrocampo potrà dire la sua, come ricambio dei tre titolari. Molto dipenderà però da quello che farà la Fiorentina".