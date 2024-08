DI FRANCESCO, Tessmann non fa parte del progetto

FirenzeViola.it

Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco, alla vigilia del debutto all'Olimpico contro la Lazio, ha parlato in conferenza stampa e, tra i tanti temi affrontati, ha commentato anche l'ex obiettivo viola Tanner Tessmann: "Preferisco parlare di quelli che ho. Lascio che sia la società a parlare di lui. Poi se mi chiedete cosa ne penso di lui come calciatore, allora vi posso dire che è un ottimo giocatore. In questo momento non fa parte del progetto, è un discorso da affrontare con la società nel quale l'allenatore può mettere bocca fino ad un certo punto".