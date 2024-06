DEPAY, A quest'età è più facile accettare le critiche

FirenzeViola.it

Memphis Depay, in uscita dall'Atletico Madrid e accostato anche alla Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in occasione degli ottavi di finale degli Europei che vedranno la sua Olanda affrontare la Romania.

Come superare lo sconforto del ko contro la Nazionale austriaca:

"Possiamo dirci le cose tra di noi, ma sono i più grandi a stabilire le linee. Poi abbiamo bisogno anche delle voci dei giovani giocatori. Quando avevo 20 anni ed ero appena arrivato in Orange, c'erano cinque o sei giocatori che si ergevano al di sopra del gruppo. Poi si seguiva loro e si teneva la bocca chiusa. La gerarchia è cambiata in quegli anni. Tutti devono avere un'opinione, credo. Ma non bisogna sempre dirla".

Contro la Romania però serve qualcosa di diverso rispetto all'ultima uscita:

"Il torneo inizierà solo ora. Dobbiamo imparare dagli errori. Un viaggio non è mai perfetto, si sta insieme per un mese. Poi ci si concentra sui risultati e se questo non funziona, è logico che ci siano delle irritazioni".

Sulle critiche:

"Accettare le critiche è più facile se si è autocritici. Anche qui analizziamo le nostre prestazioni, guardiamo cosa potrebbe essere migliorato. Ma è anche una questione di età...ci sono abituato dopo tutti questi anni".