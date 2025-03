Del Piero duro sulla Juventus: "Non c'è stata reazione in campo e in panchina"

Ospite in studio a Sky Sport per commentare Fiorentina-Juventus, la leggenda bianconera Alessandro Del Piero non le manda a dire sulla squadra di Motta asfaltata al Franchi: “Anche io ho vissuto stagioni storte però quello che a me oggi è risaltato e penso sia il segnale più grave è la totale assenza di reazione. Questo significa che sei in uno stato molto basso e questo non rispecchia minimantenete lo 'spirito Juve'. Si può vincere o perdere ma sempre a testa alta.

Nessuno dei giocatori in campo penso che possano essere sereno e dire di aver dato tutto. Non c’è stata reazione in campo, non c’è stata reazione in panchina: i primi tre cambi sono stati tre difensori. Non può mancare una reazione quando sei ‘preso a cazzotti’. Sette gol in due partite: c’è poco da commentare”.