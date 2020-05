DECRETO RILANCIO, Stop ad affitti stadi fino al 30/6

Da questa notte, dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto Rilancio è operativo e, tra le altre cose, prevede anche interventi sugli affitti degli stadi, tema che in questo momento vede coinvolta anche la Fiorentina: gli affitti per l’impianti sportivi, e quindi anche gli stadi, restano sospesi fino al 30 giugno 2020. I relativi versamenti potranno essere effettuati, senza interessi, entro il 31 luglio o attraverso un pagamento a rate (massimo quattro) a partire sempre da luglio. Questo è quanto disposto dall'articolo 216, e non solo. Il comma 2 infatti, prevede anche la possibilità per i concessionari di impianti sportivi pubblici di concordare una riduzione del canone e ridiscutere i contratti in scadenza entro il 31 luglio 2023. Il rischio per le amministrazioni comunali, in caso di mancato accordo, è che le società possano recedere dal contratto, con diritto al rimborso dei costi sostenuti per le migliorie, perché l’impossibilità di utilizzare l’impianto a causa della pandemia è individuata automaticamente come causa di squilibrio economico.