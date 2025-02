De Zerbi: "Dopo Marsiglia non allenerò più in Francia, ma non vuol dire che voglio andarmene domani"

vedi letture

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, in conferenza stampa tocca tanti temi, tra cui quello ‘politico’: "In questi giorni ho letto che Trump ha detto che la Russia non ha invaso l'Ucraina, ma io ero in Ucraina e conosco la verità, poi ognuno può pensare quello che vuole e vedere le cose a modo suo”.

Spazio poi al suo futuro, con il suo nome spesso accostato a club italiani: “Ho sempre detto che dopo il Marsiglia non allenerò altre squadre in Francia, ma questo non vuol dire che voglio andarmene domani o a fine anno, vorrei restare due, tre o quattro anni, non lo so”.