De Siervo: "Ultime gare tutto d'un fiato. Calendario il 6 per programmare meglio"

L'amministratore delegato della serie A Luigi De Siervo ha parlato durante la presentazione del Festival della Serie A, in programma dal 6 all'8 giugno a Parma annunciando che sarà svelato il calendario e non solo:

"Saranno tre giorni fantastici, dall’appuntamento di Operazione Nostalgia con le leggende del calcio, fino agli eventi più tecnici in cui si discute del futuro del calcio, i problemi del calendario e tutte le tematiche. E’ un momento, una volta all’anno, di riflessione e programmazione, non potevamo che farlo in un contesto così affascinante”.

Perché il calendario verrà svelato così presto?

“Cerchiamo sempre di lavorare sulla programmazione anticipando il prima possibile gli elementi che possano consentire di programmare, per i tifosi le trasferte e per i club le partite fuori casa. Ma soprattutto volevamo che l’evento, che finora era stato riservato ai presidenti, diventasse un evento pubblico, in cui tutti possano partecipare, è il kick-off della nuova stagione”.

State valutando anche lo spareggio scudetto:

“Siamo a 180 minuti dalla fine di una stagione fenomenale, ancora è tutto in bilico. Siamo concentrati su quello che avverrà, è una possibilità, onestamente remota, verrà programmata anche quella. Viviamo d’un fiato le ultime gare, faccio un in bocca al lupo a tutte le squadre, ci hanno regalato una stagione unica”.