DE SANTIS, Weigandt-Viola un'operazione fattibile

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato esperto di calcio sudamericano ha parlato da Buenos Aires a "Stadio Aperto" su TMW Radio. Ecco le sue parole su un obiettivo della Fiorentina, Weigandt del Boca:

Operazione fattibile per la Fiorentina?

"Per me sì, già l'estate scorsa se ne era parlato ma la pista non fu approfondita. Il ragazzo è interessante, monitorato nel giro della nazionale e in un ruolo in cui si è sempre carenti. Al Boca poi ci sono altri due-tre profili interessanti, come Zeballos, ragazzo che ha uno-contro-uno e personalità che Riquelme ha riempito di complimenti. Ancora più futuribile c'è Valentin Barco, del 2004".