Daniele De Rossi è ad un passo dal Boca Juniors e in Argentina cresce l'attesa per vedere il centrocampista ex Roma in maglia xeneizes. Al momento il calciatore si allenerà in Italia, poi partirà per l'Argentina. Come riportato da Dario Olé il giocatore è vicino alla firma con il club di Buenos Aires, nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità.