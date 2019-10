DE MAGISTRIS, Adesso c'è programmazione. Ibra...

L'ex campione di pallanuoto, Gianni De Magistris, ha parlato del periodo viola. Questo ciò che ha detto: "Giocare il lunedì sera non fa grande differenza, invece lo fa giocare alle 12:30 perché si deve cambiare tutti gli orari. Nell'esperienza che ho avuto come allenatore della Florentia con la pallanuoto facevamo una preparazione diversa che questo sport prevede. Quest'anno non devono esserci grosse aspettative, ma non è un anno 0. Gli anni 0 non esistono, sono anni persi. Castrovilli? C'è programmazione adesso nella Fiorentina, lui è fortissimo, ma la vera notizia è quella del rinnovo che testimonia che le cose vengono fatte seriamente, lo stesso vale per Venuti: Pradè sa fare il suo mestiere, è stato un grande acquisto. Prima della sosta hanno giocato sempre gli stessi, ma è vero che ad un’atleta è richiesto quello, a maggior ragione con la vittoria non c’è necessità di rifiatare. Ibrahimovic? In estate ero favorevole, ma con l’arrivo di Ribery e la squadra che va a a mille, anche sul piano dei rapporti, sono scettico. Se si vuole ottenere risultati nell’immediato può essere una soluzione, se invece si ha un programma di più ampio respiro non serve a questa Fiorentina".