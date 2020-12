DE LAURENTIIS, Pirlo non è un avvocato: pensi ad allenare

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Radio Capital tornando sulle polemiche per la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha previsto la disputa della gara Juve-Napoli inizialmente assegnata con un 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri a causa della mancata presenza della squadra azzurra, bloccata in Campania dall'ASL di Napoli a causa Covid: "Pirlo dovrebbe far l'allenatore e basta, lasciare ai suoi dirigenti del club di dare una risposta su una sentenza dello Stato. C'è una legge dello Stato in una fase di casino come il covid, come si fa ad anteporre la legge dello sport alla legge statale? Pirlo non fa l'avvocato, non conosce le procedure, non conosce ciò che è accaduto a livello di protocolli, non me la prendo con Pirlo dandogli del pirla, semplicemente non sono cose di cui si occupa".