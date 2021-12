DE LAURENTIIS, Conti in ordine? ACF è come noi

Ai margini dell'assemblea di Lega di qualche giorno fa, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Report, il programma in diretta su Rai Tre, della situazione del calcio italiano :“Se parlo di calcio scoppia il finimondo. Conti in ordine? Non ci siamo solo noi, c'è anche la Fiorentina ed altri. Concorrenza sleale? Lo ha detto lei, ma non glielo devo dire io, è certo. E queste sono le responsabilità del calcio. La Lega, se è una associazione indipendente di società per azioni, dovrebbe pagare la Federcalcio e la Federcalcio agire solo da segretariato. Invece è diventato un centro di potere perchè ognuno si mette la medaglia istituzionalmente”. Lo riporta TMW.