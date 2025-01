DE LA FUENTE, Condannati dal secondo gol nel miglior momento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sebastian De La Fuente, tecnico della Fiorentina Femminile, ha commentato così la sconfitta in Supercoppa ai microfoni di Sky: "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, come avevamo previsto, e ce lo siamo detto nell'intervallo e abbiamo fatto meglio. Ma ci ha condannato il secondo gol della Roma a pochi minuti dal nostro pareggio e nel nostro miglior momento. Sapevamo che loro hanno giocatrici che non bisognava dargli un centimetro perché ci avrebbero punito. Quell'episodio ci ha tolto certezze.

Quanta distanza avete da Juve e Roma? "E' evidente che il distacco ci sia, non sono io a dirlo. In pochi mesi abbiamo fatto due finali e per una squadra che non le faceva da sei anni oltre alla qualificazione è tanta roba. Noi lavoriamo per accorciare questa distanza".

Come si supera l'amarezza? "Adesso bisogna pensare al Como e concentrarci sul campionato perché non vuol dire che quello che abbiamo fatto finora è da buttare. Dobbiamo pensare a fare punti per la poule scudetto e i quarti di Coppa Italia e bisogna ripartire"