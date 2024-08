DE GEA, Amore con Firenze: già colpito dal panorama

In attesa della conferenza stampa di presentazione prevista per domani (ore 14, diretta su Radio FirenzeViola), sembra già scoppiato l'amore tra David De Gea e la Fiorentina. A confermarlo è stato il portiere stesso che con una sua storia su Instagram ha immortalato (da Fiesole, probabilmente) il panorama del capoluogo toscano con una serie di emoticon di apprezzamento per la vista. Ecco uno screen del video postato dall'ex United: