DE CAROLIS (COR. SERA), Viola troppo "anziani"

Guido De Carolis, giornalista del Corriere della Sera che segue le vicende relative al Bologna, ha parlato dei rossoblù e della Fiorentina che domani si sfideranno: "Il Bologna vivacchia, ma ha il merito di farlo bene visto che non rischia mai nulla. Quanto ai viola, Commisso è nuovo e, volendo, può esserlo facendo subito bene, però deve sapere a chi potersi affidare e lui ha sbagliato a pensare di sapere subito come si fa questo mestiere. Comunque un periodo di assestamento ci sta, basta non viverlo sostenendo di sapere già tutto. Ora forse la nuova proprietà della Fiorentina ha capito che il calcio in Italia non è così semplice da gestire. La squadra è guidata da campioni un po' attempati e questa è una cosa che alla lunga non può pagare, Commisso lo deve capire".