DE CANIO, Viola con le armi per rialzarsi. Ribery...

L'allenatore Gigi De Canio ha parlato così a TMW sulla situazione della Fiorentina: "Non voglio difendere a tutti i costi la categoria ma credo che nell'analisi si debba tenere conto di varie componenti: sarebbe culturalmente importante capire che servono le competenze per valutare e capire le responsabilità di un allenatore. Non è possibile che se le cose vanno bene i giocatori sono fenomeni, la società è forte e il tecnico ha fatto il suo lavoro. Se invece le cose non funzionano l'allenatore è l'unico che non capisce. Non è così, è importante valutare nel profondo il lavoro di un tecnico. Parlando della Fiorentina credo che la situazione sia legata ad alcuni giovani importanti e anche alla presenza di Ribery che ha dimostrato entusiasmo e professionalità. Quando non c'è si avverte la sua mancanza. Alcune problematiche con giocatori di spessore, che non dipendono dal tecnico, possono togliere serenità. E anche la voce di Montella sempre in bilico è destabilizzante. La Fiorentina ha le armi per tornare a far risultato".