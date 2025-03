Daniel Frey, il figlio d'arte si è rotto il crociato sinistro: stagione finita

L'esterno destro della Pianese, formazione toscana militante in Serie C, Daniel Frey, figlio dell'ex portiere della Fiorentina Sebastien, ha subito un grave infortunio nell'ultimo match contro la Vis Pesaro. Il terzino italiano, come riportato dal report medico pubblicato dalla società bianconera, si è infatti rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una brutta tegola per gli amiatini che, dopo aver conquistato in anticipo la salvezza, adesso puntano a blindare i play-off, i primi in terza serie della storia della Pianese. Di seguito il report medico sull'infortunio di Daniel Frey:

"Nella giornata di ieri Daniel Frey è stato sottoposto a risonanza magnetica per stabilire l’entità dell’infortunio rimediato contro la Vis Pesaro. Gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore bianconero sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni".