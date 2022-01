DAMIANI, Kulusevski è valido: in viola può rilanciarsi

Il noto procuratore Oscar Damiani ha così parlato di temi legati al mercato della Fiorentina, iniziando dal futuro di Vlahovic: "Lo apprezzo, è un campione che ha ambizione e in estate credo andrà trovata una soluzione. Kulusevski prima di arrivare alla Juventus aveva fatto bene, forse lì c'è una pressione tale per cui non riesce ad esprimersi al meglio: l'hanno un po' imbastardito, non sa più neanche lui in che ruolo gioca. A Firenze secondo me potrebbe rilanciarsi alla grande, il giocatore è valido".

Piatek è più di un vice-Vlahovic?

"Non ha avuto una grande continuità, ha alternato momenti buoni ad altri di appannamento. Magari potrebbero giocare insieme, a partita in corso... Se prende confidenza e fiducia, però, può tornare il Piatek di qualche anno fa".

Vero che anche lei stava per essere scambiato con la Fiorentina?

"C'era stata una trattativa prima che andassi al Genoa dalla Juve, non so se uno scambio con Antognoni... La Fiorentina comunque è sempre stata la squadra della mia infanzia, la tifavo quando ero bambino e ascoltavo il calcio in radio in Svizzera".