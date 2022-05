DAMASCELLI, In gara clou va dimostrato che non sei un bluff

Il giornalista Tony Damascelli ha parlato di Fiorentina-Juventus: "Arrivare in Europa significa arrivarci senza il giocatore migliore, però non ha vinto 19 volte. E' segnale di uno squilibrio ma nella partita chiave devi farcela per dimostrare che non sei un bluff e la Fiorentina non lo è. Come l'Atalanta con Gasperini che ha perso tanti giocatori e non è un bluff così Italiano il suo migliore, perché non c'è un altro come Vlahovic. Alcuni giocatori come i grandi goleador, tanto sono insostituibili, chiunque prendi dopo. Giocherà Vlahovic? Non lo so ma non penso lui sia un codardo, ha una grande sensibilità, ha un nervo scoperto. E tornare nel teatro che lo ha fischiato, con il distacco stile Icardi con l'Inter... Con un allenatore normale giocherebbe 90 minuti, con Allegri non lo so, questo è il mio pensiero. Nonostante abbia vinto 6 scudetti dopo due anni di riposo dovrebbe dimostrare che è lo stesso".