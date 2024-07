DALLE MURA, La Samp di Pirlo pensa al centrale viola

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Repubblica (Genova) la dirigenza della Sampdoria è al lavoro per rinforzare il proprio reparto difensivo. Dopo aver affrontato metà della scorsa stagione con due esordienti (Gonzalez e Ghilardi) e un adattato (Murru), il tencnico Pirlo può ripartire da un elemento collaudato come Ferrari e al suo fianco non tramonta l’ipotesi Romagnoli, con alle spalle almeno un paio di giovani interessanti, come i vari Leoni, destinato comunque a restare almeno un anno, Guarino, il viola Dalle Mura e magari lo stesso Ghilardi, che Pirlo allenerebbe nuovamente ben volentieri.