DALLA SPAGNA, Odriozola può fare posto a Mbappe

Continuano ad arrivare novità sul futuro di Alvaro Odriozola dalla Spagna. Secondo quanto riportato da AS, la Fiorentina sta insistendo per avere il terzino in prestito biennale con diritto di riscatto ed il Real Madrid ha aperto a questa soluzione: tocca adesso al giocatore decidere. L'ostacolo principale per i viola è rappresentato dall'ingaggio di 3,5 milioni di euro annui percepiti da Odriozola, ma il Decreto Crescita permetterebbe, quantomeno per i primi due anni, di ridurre il carico fiscale.

Marca invece sottolinea come l'addio dello spagnolo al Real Madrid sarebbe l'ideale per far spazio a Kylian Mbappé visto che lascerebbe libero un numero, il 19, tra i più graditi alla stella del PSG tra quelli disponibili. E' importante ricordare che Odriozola è stato convocato nelle prime due partite di Liga, ma non ha debuttato e dunque il suo numero può essere cambiato fino al 31 agosto.