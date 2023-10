DALL’INGHILTERRA, Bravo Everton a liberarsi di Mina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo quanto emerge dall’Inghilterra, diversi addetti ai lavori sostengono che la decisione dell’Everton di liberarsi a zero di Yerry Mina sia stata una scelta intelligente, in quanto il giocatore è troppo spesso alle prese con infortuni e non dà garanzie dal punto di vista fisico.

Il portale di Liverpool Echo scrive che: “Tenendo conto di questi problemi di infortunio, l’Everton ha ridotto le perdite e lo ha liberato dal suo contratto. In retrospettiva, quella decisione è sembrata intelligente dato che Mina deve ancora giocare per il suo nuovo club, la Fiorentina, in parte a causa di un infortunio muscolare in corso. Mina è stata in panchina quattro volte ma non è ancora scesa in campo con il club italiano".