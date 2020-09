DALBERT, Su di lui c'è l'Atalanta. Marcos Alonso...

Nuova vita lontano da Firenze per Dalbert. Tornato all'Inter dal prestito alla Fiorentina, il brasiliano - riporta Sportitalia - è sul mercato anche se ha detto no ad alcune proposte che sono arrivate dall’estero (in modo particolare dalla Turchia). Nelle ultime ore c’è stato un interesse dell’Atalanta che può concretizzarsi più avanti. Per ora un semplice sondaggio. La cessione di Dalbert porterebbe l’Inter ad andare eventualmente su un altro terzino sinistro, Marcos Alonso è il nome che da sempre piace di più a Conte.