Nulla di grave per Dalbert. Uscito ieri anticipatamente dal campo nella sfida contro il Bologna a causa di crampi, l'esterno sinistro brasiliano della Fiorentina, come riportano gli ultimi aggiornamenti in tal senso proveniente dal Centro Sportivo Davide Astori, era però già oggi regolarmente in gruppo, e non mostrava particolari problemi.