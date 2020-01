DALBERT, 10° difensore con più assist in Europa

L'esterno della Fiorentina, Henrique Dalbert, secondo quanto riporta il portale transfermarkt.it, è il 10° miglior difensore per assist tra campionati e coppe. In testa alla speciale classifica c'è Caner Erkin, ex Inter, che al Besiktas ha fornito 10 assist in 23 presenze. Gli stessi di Alexander-Arnold che però di partite ne ha disputate 28. Per Dalbert invece a registro ci sono 21 presenze e 6 assist.