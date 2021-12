DAL CS, Drago e Castro ancora out. Su Nastasic...

La Fiorentina si è allenata stamani al centro sportivo “Davide Astori” per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Non ci sono novità riguardanti Bartlomiej Dragowski e Gaetano Castrovilli, i quali dunque restano fermi e difficilmente disponibili per mercoledì, così come Matija Nastasic. Infine, resta inverosimile una staffetta Vlahovic-Kokorin, col tecnico Vincenzo Italiano che probabilmente continuerà a non privarsi del serbo.