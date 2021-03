DAL CS, Castrovilli ok, Kokorin no. Amrabat...

Arriva qualche aggiornamento sulle condizioni di salute di alcuni giocatori della Fiorentina a seguito del secondo allenamento di giornata. Castrovilli sta molto meglio e si candida per una maglia da titolare, a differenza di Amrabat: nonostante oggi quest'ultimo abbia svolto un programma diviso tra palestra e piscina, dovrebbe essere convocato ma solo per la panchina. Biraghi può considerarsi recuperato, mentre le brutte notizie riguardano Kokorin: per il russo ancora non smaltiti i problemi fisici, rientrerà solo dopo la sosta.