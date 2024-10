DAL BRASILE, ACF ha chiesto informazioni per Galoppo

FirenzeViola.it

Il portale brasiliano RTI Esporte parla della situazione economica del San Paolo in Brasile e spiega come la società paulista dovrà fare cassa nel 2025 per uscire dal deficit finanziario nel quale si trova. Tra i giocatori che potrebbero salutare c'è anche Giuliano Galoppo, centrocampista argentino che non rientra nei piani del club e che potrebbe andare in Europa. Il portale spiega che è stato dato mandato a Gabriele Giuffrida (procuratore di Gudmundsson, ndr) di trovargli una sistemazione e la Fiorentina ha preso i primi contatti pur non presentando ancora alcuna offerta.