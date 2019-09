DAINELLI, Che emozioni Fiore-Juve. Il gruppo...

Il supervisore dell'area tecnica della Fiorentina Dario Dainelli è intervenuto alla vigilia di Fiorentina-Juventus, partendo da Franck Ribery: "È un ragazzo umile, positivo e ha trasmesso subito all'ambiente entusiasmo e professionalità. Ha un modo di fare trascinante: fa tutto al massimo ma con il sorriso. In più, per tutti è un personaggio con un nome importante quindi aveva creato un po' di apprensione all'inizio invece il suo inserimento è stato perfetto. Vuole vincere, fare la giocata e far dare il massimo a chi gli è accanto".

Su Fiorentina-Juventus: "La presenza di Franck ti dà una marcia in più. Chi ha la sua esperienza non può che aiutarti in una partita del genere. Io se penso a quella partita non ho un'immagine della partita giocata, perché è tutta la settimana che ti resta dentro. Tutte le persone che incontri ti fanno un segno e ti danon un incoraggiamento: la preparazione è bellissima e quando arrivi al campo non vedi l'ora che inizi".

Sul costruire un gruppo: "Un po' di tempo ci vuole sempre e visto il cambiamento di proprietà ce ne vorrà ancora di più. Oggi ne parlavo con i ragazzi: è il primo giorno in cui siamo stati tutti presenti. È folle che il mercato sia aperto così tanto ma la situazione è questa. Partiamo da un gruppo di ragazzi che umanamente sono bravi davvero: tanti, se non tutti, sono eccezionali. Questo accelera le cose. Poi un po' di tempo e i risultati aiuteranno a creare gruppo ancora di più. Questo inizio di campionato non ci ha dato una mano ma adesso siamo tutti e si farà sicuramente bene".

Su Cristiano Ronaldo: "C'è poco da dire su quel ragazzo... Si tratta di un campione assoluto, i difensori dovranno agire di reparto. Bisogna che ognuno riesca a sopperire alle mancanze degli altri. Questo è il fondamento. Però c'è da dire che davanti a campioni così hai voglia di sfidarli, almeno per me era così".

Sugli avversari: "Se ci prendono con leggerezza gli facciamo perdere la voglia di vincere...".