DA TORINO, La Fiorentina insidia i granata per Praet

"Se ci saranno altri colpi? Vedremo quello che potrà succedere, adesso è ancora troppo presto per capire se ci saranno altri arrivi". Parola di Joe Barone, dg della Fiorentina, a Moena. In realtà - scrive Torinogranata.it - non è così perché nel mirino ci sono almeno due giocatori che vuole anche Vagnati. Il primo, secondo indiscrezioni raccolte dal sito piemontese, è Dennis Praet. Perché non è vero che la Fiorentina ha lasciato campo libero al Toro dopo avergli già portato via Mandragora - si legge - Semplicemente sta aspettando che il Leicester abbasso in prezzo per tornare alla carica sul trequartista belga.