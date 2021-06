DA SPEZIA, Maggiore ed Erlic con Italiano? Ora no

Come spiega il portale Cittadellaspezia.com, chi vede cambiate le proprie prospettive in casa bianconera sono i punti fermi di Italiano in queste stagioni. Per Martin Erlic come per Giulio Maggiore, pensare di seguire il tecnico nel prosieguo della carriera non era un'assurdità fino a poco tempo. In un percorso di crescita comune, avrebbero provato a percorrere la stessa strada verso traguardi più importanti della salvezza. La conferma del tecnico in aquilotto aveva spostato al 2022 il ragionamento, a meno di offerte irrinunciabili in arrivo dalla prossima estate. Lo strappo di Firenze rende invece improbabile che i Platek vogliano sedersi ad un tavolo per un trattativa con il club di Commisso nel prossimo futuro.