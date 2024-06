DA SALERNO, Club nel caos: Sottil medita già l'addio

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Non è ancora iniziata la stagione ma a Salerno, dopo la retrocessione, il caso Dia e tutti gli avvicendamenti dello scorso anno, regna già il caos. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, nonostante l'inizio della nuova annata alle porte, c'è ancora la totale incertezza circa il futuro della società. Con la cessione a Brera Holdings che presenta ogni giorno un nuovo intoppo, la programmazione sportiva al momento è completamente ferma. La notizia di oggi è che la partenza per il ritiro potrebbe slittare di 2-3 giorni, cosa che non avrebbe fatto piacere a Sottil che, tra stasera e domani, pare abbia preteso un confronto con l'amministratore delegato Maurizio Milan.

Non sono da escludere colpi di scena e passi indietro. Insoddisfazione anche da parte del ds Gianluca Petrachi, il cui futuro in granata però, al momento, non sembra essere in discussione.